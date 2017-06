Lesley-Ann Poppe is getrouwd in Las Vegas

Het is zover, Lesley-Ann Poppe (37) is in het huwelijksbootje gestapt met haar Kevin Lebreton (27). Dat gebeurde eerder al in het Antwerpse stadhuis, maar het koppel deed dat nog eens over in een wedding chapel in Las Vegas. De eerste foto's van de plechtigheid zijn alvast opgedoken op Instagram.

Lesley-Ann Poppe en Kevin Lebreton hebben hun liefde voor elkaar bezegeld in Las Vegas. In tegenstelling tot de plechtigheid in het Antwerps stadhuis, werd het dit keer een ceremonie met een lange, witte jurk met een sluier die al generaties in haar familie zit. Ze had dat trouwkleed eerder uitgekozen met de hulp van Randy van ‘Say Yes to the Dress’. Kevin droeg voor de gelegenheid een blauw pak met daaronder witte sneakers.

Ze gaven hun jawoord in intieme kring en zelfs hun baby Gabriël bleef in België achter bij zijn grootouders. Wie wel van de partij was, was kapper Jochen Vanhoudt van Clientology samen met zijn partner en nog twee vriendinnen. Zij documenteerden de gebeurtenis uitgebreid op Instagram.

