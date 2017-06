Vermist: wie heeft Nicky gezien?

Child Focus vraagt uit te kijken voor Nicky Van Der Waart uit Herzele. De jongeman is 27 jaar maar ziet er een pak jonger uit, hij lijkt wel 15 à 17 jaar. Hij is autistisch en spreekt gebroken Nederlands. Nicky heeft kort donkerblond haar, draagt twee oranje hoorapparaten en is 1,70 meter groot. Hij verdween afgelopen donderdag.

Nicky verdween donderdag kort na de middag, sindsdien ontbreekt elk spoor. De jongeman droeg een korte broek met wit-grijs-zwarte camouflageprint, een grijs zomerhemd met korte mouwen en blauwe schoenen met schoenen met fluo gele schoenveters. Op facebook wordt Nicky beschreven als een zachtaardige, lieve jongen, “zo nen brave”, aldus een gebruiker.

Zijn moeder meldt nog via Facebook nog dat hij een blauwe heuptas en een rugzakje in de vorm van een ‘minion’ droeg.

HEB JE NICKY GEZIEN OF WEET JE WAAR HIJ IS? NEEM DAN CONTACT OP MET CHILD FOCUS VIA 116 000.