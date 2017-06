Hoboken - Een appartement in de Lageweg in Hoboken heeft zaterdagavond zware schade opgelopen bij een brand. Het appartement is onbewoonbaar.

De bewoonster was vergeten een potje van het vuur te halen en had de woonst verlaten. Toen ze thuiskwam had het vuur al uitbreiding genomen.

De brandweer kwam ter plaatse maar die kon niet voorkomen dat de flat grote schade opliep. In de rest van gebouw was er rookschade. Een van de katjes van de eigenares overleefde brand niet.