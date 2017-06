Kim Huybrechts naar achtste finales, Ronny Huybrechts uitgeschakeld op Austrian Open darts

Kim Huybrechts (PDC 12) heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales op het Austrian Open dartstoernooi, dat wordt afgewerkt in het Oostenrijkse Schwechat nabij de hoofdstad Wenen. Voor Ronny Huybrechts (PDC 45) eindigde het toernooi in de tweede ronde.

Kim Huybrechts zette in de tweede ronde het zestienjarige Oostenrijkse supertalent Rusty-Jake Rodriguez met 6-3 aan de kant. De jongere broer van Rowby-John Rodriguez pakte voor een uitgelaten publiek de eerste leg. De 31-jarige Antwerpenaar counterde met een 89 uitworp. Rodriguez nam een 2-1 voorsprong, maar Kim Huybrechts speelde zijn eigen spel en lukte achtereenvolgens uitworpen van 32, 68 en 4 waarmee hij een 4-2 voorsprong nam. Rodriguez pakte nog wel de zevende leg waarna Huybrechts met onder meer twee 180 maximum worpen de twee volgende legs won, goed voor een 6-3 overwinning. In de achtste finales neemt de jongste van de Huybrechts-broers het op tegen de Engelsman Joe Cullen (PDC 24).

Ronny Huybrechts moest het opnemen tegen de plaatselijke favoriet Mensur Suljovic (PDC 7). De 51-jarige Antwerpenaar was niet opgewassen tegen het sterke spel van de Oostenrijker die tot drie keer toe door de darts brak. Het werd een zware 6-1 nederlaag voor Ronny die met een gemiddelde van 82.03 per drie darts en 25 procent bij het uitwerpen duidelijk zijn meerdere moest erkennen in Suljovic die uitkwam op 100.7 per drie darts en 50 procent van zijn uitworpen lukte.

Uitslagen Austrian Darts Open, Schwechat:

Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/12)- Rusty-Jake Rodriguez (Oos)6-3

Mensur Suljovic (Oos/7)- Ronny Huybrechts (Bel/45)6-1