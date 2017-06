“Belgian Cats hebben te veel respect getoond voor de tegenstander”

Coach Philip Mestdagh moest na de met 68-52 verloren halve finale op het Europees basketbalkampioenschap voor vrouwenteams toegeven dat de Spanjaarden “gewoon te sterk” waren voor België. Toch was hij ontgoocheld, omdat hij vond dat de Belgian Cats “te veel respect getoond hadden voor de tegenstander”.

“Vooral in de eerste helft was dat het geval”, betreurde Mestdagh. “Als je dan 15 punten achterstaat, sta je voor een onmogelijke opdracht tegenover zulk team. Maar het is van dit soort wedstrijden dat je veel opsteekt. Met deze jonge groep was het vooral de bedoeling ervaring op te doen en tegen zo’n sterke teams doe je dat nog meer. We moeten hier van leren. Ik heb maar één wens. Dat is dat we Spanje volgend jaar op het WK opnieuw tegenkomen en dat we dan tonen dat we progressie gemaakt hebben.”

“We hebben hier tegen het beste team van Europa gespeeld en na de Verenigde Staten wellicht het beste team van de wereld. We konden onze centers niet vinden en leden te veel balverlies. Ik herhaal dat we daar lessen uit moeten trekken. En dat al voor de match van zondag, want dan willen we een medaille.”

Lof van Spanje: “Ik hou van het Belgische team”

Spanje controleerde de match en was ook op tactisch vlak superieur. De Spaanse coach Lucas Mondelo was dan ook bijzonder tevreden. “Dit was een match tussen het team met de beste aanval (België) en dat met de beste verdediging (Spanje). Ik onthou twee dingen. De Belgen leden op dit EK gemiddeld twaalf keer balverlies, tegen ons deden ze dat 23 keer. Ze hadden een gemiddelde van 20 assists per match en tegen ons 11. We hebben hun centers aan de ketting gelegd. Zij konden zo slechts 5 (Meesseman) en 4 (Wauters) punten scoren. Dat zijn statistieken die voor zich spreken. België is een team dat de bal graag lat rondgaan. We wilden hen niet zo veel laten passen, hebben hen verplicht om te dribbelen en dat heeft gewerkt.”

“Ik doe wel mijn hoed af voor het parkoers dat de Belgen hier afgelegd hebben. Ze kunnen op een geweldig kampioenschap terugblikken. Ik hou van het Belgische team, omdat het met zijn jeugd werkt. Ze hebben met hun jeugdselecties uitstekend werk geleverd en dat werpt nu zijn vruchten af.”

"Spanje was maatje te groot", erkennen Belgian Cats



"We moeten eerlijk zijn, Spanje was een maatje te groot voor ons", reageerde Ann Wauters. "Ze hebben ons niet toegelaten ons spel te spelen en we vonden geen oplossingen. De Spanjaarden hebben meteen veel druk gezet en hebben Emma en mij in de verdediging gedwongen. Het was de eerste keer dat we tegen zo'n sterke defensie speelden. Vergeet niet dat Spanje al tien jaar wereldtop is, terwijl we zelf voor het eerst in tien jaar op Europees vlak nog eens aan het venster komen piepen. Als je in de halve finale staat, hoop je natuurlijk altijd op meer. Nu staan we weer met de voetjes op de grond. We moeten deze bladzijde snel omdraaien en zondag voluit voor brons gaan."



Ook Emma Meesseman was licht ontgoocheld. "We hebben te veel respect getoond voor Spanje. Natuurlijk is het een superteam, maar ik denk dat dat ons wat geïntimideerd heeft. We waren bang en speelden niet vrank en vrij genoeg. We slaagden er niet in kalm te blijven en ons eigen spel te spelen en leden zo te veel balverlies. We moeten dus toegeven dat Spanje de overwinning verdiende. Nu is het aan ons om alles te geven voor die derde plaats. We dromen nog altijd van een medaille. Om die droom waar te maken, zullen we zondag agressiever voor de dag moeten komen."



"We stonden tegenover een groots Spanje", vond ook Kim Mestdagh. "Ze zetten zo enorm veel druk. We vonden geen oplossingen en konden onze centers Ann en Emma niet bereiken. In de toekomst moeten we een antwoord klaar hebben op zo'n sterke verdediging." .