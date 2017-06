Antwerp boekt magere zege bij Zwarte Leeuw

Antwerp heeft in zijn tweede oefenpot van de seizoensvoorbereiding een zuinige zege geboekt op het veld van Zwarte Leeuw. Lallemand maakte het doelpunt voor de rust, Vleminckx het tweede erna.

Antwerpcoach Laszlo Boloni, ook in Rijkevorsel hoog in de tribune verscholen analyserend en toekijkend, zag zijn troepen een relatief magere zege uit de brand slepen tegen de ploeg uit de tweede amateurklasse. De Roemeen stuurde weer twee experimenten binnen de lijnen, waaronder ook Omolo, die voor het eerst sinds zijn lichte blessure ritme opdeed. De Great Old speelde dit keer wel telkens in een 4-2-3-1, maar of dat ook in de nabije toekomst zo zal blijven, is maar de vraag. Corryn kreeg zijn kans centraal achterin, Daeseleire hoog op de flank. Binst werd zelfs als linksachter uitgespeeld. Ook belofte Achter pakte opnieuw speelminuten.

Antwerp kroop al vroeg op voorsprong na een tik van Lallemand, maar de Great Old liet via onder meer Dequevy en Dom nogal makkelijk en onbesuisd de 0-2 liggen. Lansu wrong dan weer de kans op de 1-1 de nek om. Na de koffie stond Vleminckx nog eens op de goede plaats: 0-2. Binst en diezelfde Vleminckx lieten de 0-3 nog op de thuisdoelman belanden.

Nick Van Belle, nota bene aan zijn eerste match bezig voor de thuisploeg, slikte dom direct rood. Limbombe viel nog uit na een kniestoot.

Morgen zondag heeft groep vrij, volgende week traint Antwerp weervgewoon tweemaal per dag. N’Diaye (kuit) moet wellicht nog een week geduld oefenen, al hoopt de Malinees zelf al volgende week te kunnen aanpikken. Nog de komende dagen staat het vervolg van de fysieke testen gepland.

Antwerp voor de rust: Debaty, Dom, Colpaert, Corryn, Vansteenkiste, Achter, Camus, Dequevy, Dierckx, Lallemand, Ouwusu.

Antwerp na de rust: Kudimbana, Duplus, Kone, Biset, Binst, Haroun, Omolo, Daeseleire, Hairemans, Limbombe (86’ Gysels), Vleminckx.

Doelpunten: 11’ Lallemand 0-1, 61’ Vleminckx 0-2.

Foto: Gregory Van Gansen