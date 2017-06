Dj Mark With a K krijgt zelfs omaatjes aan het dansen op Sunrise Festival

Lille - De overvloedige zonneschijn van de afgelopen dagen was niet aanwezig op Sunrise Festival, maar die hadden de 11.000 bezoekers ook niet nodig om aan het dansen te gaan. De Lilse Bergen vormen het decor voor het eerste grote dancefestival in de provincie Antwerpen deze zomer. Met de slogan Escape into happiness schotelt de organisatie tien podia voor met verschillende stijlen binnen de elektronische muziek.

Discotheek Versuz host het podium The Beach met namen als Ronnie Flex, Robert Falcon en Julian Jordan. Het meest populaire podium is ongetwijfeld The Desert. Bekende dj’s als Coone, Partyraiser en Mark with a K zorgden voor het hardere werk en dat konden de bezoekers zeker smaken. Die laatste dj kreeg zelf de oudere festivalgangers aan het jumpen, zoals te zien is in bovenstaand filmpje.

Morgen is het de derde en laatste dag van de vijfde editie van Sunrise Festival. Op de affiche staan onder andere Henri PFR, Regi en Yves V.

Danielle Schellekens uit Wechelderzande Foto: Lynn Dhaeyere

