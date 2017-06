Je vergeet regelmatig iets? Geeft niet integendeel, zegt de wetenschap

Sommige mensen hebben een geheugen dat zo lek is als een zeef en anderen gaan er prat op dat ze alles onthouden. Maar opvallend genoeg blijkt uit nieuw onderzoek dat die eerste groep wel eens beter af zou kunnen zijn. Vergeten zou normaal zijn en het zou ons zelfs slimmer maken.

Ben je vergeten wat nu weer de aanleiding was voor die banale ruzie of toch iets vergeten in de supermarkt dat je nog zo moest onthouden? Soms kan het vervelend zijn, maar erg is het zeker en vast niet. Uit een nieuwe studie van Paul Frankland en Blake Richards, verbonden aan de universiteit van Toronto, blijkt namelijk dat vergeten net essentieel is om het intelligent maken van keuzes en loslaten van onbelangrijke zaken te optimaliseren.

"Het is belangrijk dat de hersenen irrelevante details vergeten en zich concentreren op zaken die hen helpen keuzes te maken in de echte wereld", zegt Richards. Het constant inruilen van oude herinneringen voor nieuwe, kan evolutionaire voordelen opleveren. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld makkelijker aanpassen aan nieuwe situaties.

Ons brein helpt ons ook specifieke details van bepaalde gebeurtenissen te vergeten, terwijl we toch het grotere plaatje blijven onthouden. De onderzoekers denken daarom dat we zo in staat zijn vroegere gebeurtenissen te veralgemenen en hen zo toe te passen op huidige situaties.

Trivial Pursuit

"We bewonderen allemaal diegene die Trivial Pursuit met de vingers in de neus wint, maar het is een feit dat de evolutie ons geheugen niet heeft gevormd om een quiz te winnen, maar wel om intelligente keuzes te maken", zegt Richards. "En als je kijkt naar wat nodig is om die keuzes te maken, dan kunnen we stellen dat het gezond is om sommige dingen te vergeten. Let wel op dat je niet alles vergeet. Als dat het geval is dan kan dat een reden tot bezorgdheid zijn. Maar als je iemand bent die nu en dan details vergeet, dan is dat een teken dat je geheugen net prima werkt."