Fietsen langs 27 striphelden en ontdek zo de mooiste plekjes in Kalmthout

Kalmthout - Toerisme Kalmthout organiseert vanaf vandaag tot midden oktober een stripzoektocht per fiets. 27 striphelden vormen brengen je langs een 33 kilometerlange fietstocht langs de mooie en herkenbare plekjes in Kalmthout.

Vvv Kalmthout is naast heidegemeente ook stripgemeente. Suske en Wiske vertoeven er maar al te graag en als je de gemeente doorkruist kom je dit vrolijke duo zeker tegen.

"In de herfst van 2016 verscheen het boek 'Kalmthout gestript'", vertelt initiatiefnemer Jan Francken. "Daarbij tekende het kruim van Belgische en Nederlandse striptekenaars bekende stripfiguren in het Kalmthoutse straatbeeld, vroeger en nu. Zo ontstond het idee om hier navolging aan te geven door deze zomerfotozoektocht. Aan de hand van infoborden met bijbehorende tekening ontdek je veel van het mooie dat Kalmthout te bieden heeft door de ogen van stripauteurs uit België en Nederland. De fietstocht brengt je onder andere langs De Verbindingsweg, Moeder Kee, het Klein Schietveld, Achterbroek, De Klot, visvijver De Maatjes en de Turfsteker."

De fietstocht is 33 kilometer en naast Suske en Wiske kom je ook Baekelandt, Jommeke, Markske Vertongen, Bert Bibber en Piet Pienter, January Jones, Franka, Junior Suske en Wiske, Rode Ridder, De Kiekeboes, Agent 327, Team Lou en nog anderen tegen. Ze vertellen je via infoborden over deze bijzondere plekken. Je kan er meteen ook een vraag oplossen en zo meedingen naar leuke en mooie prijzen. Eind oktober zullen de winnaars uitgenodigd worden en hun prijs in ontvangst kunnen nemen.

Deelnemen kost 1,50 euro, met routebeschrijving en infobrochure. Je kan ze kopen op een van de volgende verdeelpunten: