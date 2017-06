Scarlett Johansson heeft amper paar maanden na scheiding nieuw lief

Scarlett Johansson (32) zit niet bepaald stil als het om de liefde gaat. Begin dit jaar raakte nog bekend dat de actrice zou gaan scheiden van haar tweede man Romain Dauriac. Nu zou ze echter opnieuw het geluk gevonden hebben in de armen van Kevin Yorn (51), en dat is geen onbekende voor haar.

Scarlett Johansson en Kevin Yorn kennen elkaar al jarenlang en ze werken zelfs samen. Hij is namelijk een advocaat die heel wat Hollywoodsterren vertegenwoordigt en de actrice is een van zijn klanten. Ondertussen werden ze door paparazzi al hand in hand gespot tijdens enkele uitjes in New York en Los Angeles.

"Ze kennen elkaar al heel lang en ze hebben mekaar altijd al leuk gevonden buiten hun zakelijke relatie", vertelt een bron aan People. "Op romantisch vlak zijn de zaken organisch gegroeid. Er is altijd al aantrekkingskracht geweest tussen hen."

Volgens die bron zou de nieuwe verliefdheid geen rol gespeeld hebben in haar scheiding met de Fransman Romain Dauriac, met wie ze het twee jaar oude dochtertje Rose Dorothy heeft. Voordien was de actrice ook al getrouwd met Ryan Reynolds.

Johansson werkte in het verleden trouwens eveneens samen met zijn broer Pete Yorn. Die is muzikant en schreef met haar het album 'Break Up'.