Jongetje (5) kritiek nadat hij uren in snikhete wagen zit

Middenin de blakende zon is donderdag een kleutertje van vijf jaar uit een auto gehaald in de Franse gemeente La Seyne-sur-Mer. De jongen is nog steeds in kritieke toestand en vecht voor zijn leven in het ziekenhuis van Marseille. Dat melden verschillende Franse media.

Het drama vond plaats in de namiddag, terwijl de zon op het hoogste punt stond. Zijn moeder had haar auto geparkeerd vlak voor hun huis, zodat ze haar twee kindjes gemakkelijk mee naar binnen kon nemen. Het baby’tje droeg ze op de arm, het kleutertje wandelde achter haar aan. Zijn mama besloot om haar kinderen te slapen te leggen voor een middagdutje. Nadien ging ze zelf ook even slapen, beweert ze.

Het was 16.30 uur toen ze terug wakker werd en haar oudste zoontje niet meer in zijn bed lag. Toen ze hem aan het zoeken was, besloot ze ook even in de wagen te kijken. Daar vond ze haar zoontje bewusteloos terug. Volgens zijn mama zou hij waarschijnlijk teruggegaan zijn om een speelgoedje te nemen dat hij in de auto vergeten was. De deuren zouden dichtgevallen zijn en het kind zou zich op die manier zelf hebben ingesloten, aldus zijn moeder.

De jongen werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Daar zou hij nu in een kunstmatige coma worden gehouden sinds vrijdag. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het drama.