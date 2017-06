Luide knal schrikt Boekenbergplein Deurne op: gasexplosie, geen gewonden

Deurne - Op het Boekenbergplein in Deurne heeft zich afgelopen nacht een explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond.

Om iets voor 4 uur werd de omgeving opgeschrikt door een luide knal. Op de gelijkvloerse verdieping van een appartement had zich vermoedelijk een gasexplosie voorgedaan. De stenen van de voorgevel waren deels weggeblazen, er was ook schade aan de ramen. Als gevolg van de explosie brak in het pand ook kortstondig brand uit.

Foto: BFM

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De bewoner raakte niet gewond, toch werd hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De andere appartementen in het gebouw liepen geen schade op. Er zou ook geen gevaar voor instabiliteit zijn.

Over de oorzaak van de explosie is niets te geweten. “Daarvoor is het veel te vroeg. We onderzoeken de zaak”, besluit Bruyns.