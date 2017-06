De buikspieren van Jennifer Lopez lokken heel wat discussie uit, zie jij waarom?

Jennifer Lopez (47) deelde op Instagram een selfie waarop ze te zien is met een afgetrainde buik. Aan de rand van haar rug lijkt echter een vreemde vlek te zitten. Dat noopte heel wat van haar volgers ertoe aan om haar te beschuldigen van het gebruik van Photoshop. De ster reageerde zelf of de controverse en had een goede repliek klaar.

Wie goed kijkt, ziet aan de rechterkant van de indrukwekkende buikspieren van Jennifer Lopez een soort van vlek zitten. Veel van haar volgers dachten daarom dat ze een foutje had gemaakt bij het bewerken van de foto's. De reacties logen er dan ook niet om. "Wat is er met je rug gebeurd?" of "Jij bent mijn grootste idool, maar waarom is er een stukje van je rug weg?" waren maar enkele van de opmerkingen. Photoshop dus, was al snel de conclusie van heel wat fans.

Niets van aan beweert J.Lo echter. Ze nam zelfs de moeite om op de hele controverse te reageren op Instagram. "Omg, het is gewoon een vlek op de spiegel. Lol, het is geen Photoshop." Met de hashtags die daarna volgen, geeft ze ook nog aan dat ze gewoon veel tijd in de fitness doorbrengt en met #ikwoudaterphotoshopswasvoorhaters legt ze alle criticasters finaal het zwijgen op.

Ayyyyy... ?? Een bericht gedeeld door Jennifer Lopez (@jlo) op 22 Jun 2017 om 10:01 PDT