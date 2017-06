Infrabel wierf al 200 medewerkers aan via verkorte aanwervingsprocedure

Gent - Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel wierf tijdens zes “Job Days” al meer dan 200 medewekers aan via een verkorte aanwervingsprocedure van twee tot drie uur. Zaterdag gaat de laatste van zes Job Days door in Gent Zeehaven.

Infrabel zoekt allerlei technische profielen, maar vooral onderhoudspersoneel voor sporen, bovenleiding en seininrichting en ook treinbestuurders voor werktreinen. “De volgende jaren gaat ongeveer de helft van ons personeel met pensioen en die mensen moeten we nu snel vervangen”, zegt woordvoerder Thomas Baeken (Infrabel). In heel België zijn er momenteel nog meer dan 500 openstaande betrekkingen.

De infrastructuurbeheerder organiseerde sinds februari zes “Job Days”, met verkorte aanwervingsprocedures, in Kortrijk, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Brussel en zaterdag tot slot nog in Gent.

Alle samen tekenden de afgelopen maanden via die weg 200 mensen een contract. “Mensen die zich aandienen via dat traject nemen deel aan een jurygesprek, medische test, loonsimulatie en krijgen een demonstratie van de beroepen op twee tot drie uur”, verduidelijkt woordvoerder Baeken nog verder. Infrabel heeft werkzetels verspreid over heel België, waardoor mensen dicht bij huis kunnen werken. Specifiek voor Gent zijn er een vijftigtal vacatures, waarvan er vrijdag al ruim tien ingevuld werden.

Geïnteresseerden kunnen zaterdag terecht op de werkplaats Gent-Zeehaven, Antwerpsesteenweg 1 in Gent. Meer informatie ook op https://www.infrabel.be/nl/jobs-stages/job-days.

