Concertzaal in Heist-op-den-Berg kleurt paars voor Prince

Heist-op-den-Berg - Wie vrijdagavond een bezoekje bracht aan de Heistse braderie kon moeilijk naast het paars verlichte cc Zwaneberg kijken. Daarmee kondigt het cc een exclusief concert aan van de originele begeleidingsband van Prince.

Het concert van The New Power Generation (NPG) op zondag 2 juli werd zo’n twee weken geleden op de valreep vastgelegd. Pop- en rockprogrammator Bert Embrechts van cc Zwaneberg kon de band strikken via een goede vriendin die ook bevriend is met bandlid Morris Hayes. “Hij is de muzikant waarmee Prince het langste heeft samengewerkt”, vertelt Embrechts. “Na het overlijden van Prince, speelde de band een waanzinnig concert in Paisley Park, waarna ze uiteindelijk besloten om te gaan toeren onder de naam Celebrating Prince.”

Een bezoekje aan België behoorde aanvankelijk niet tot de plannen van The NPG, maar via de connectie van Embrechts kon er toch een datum geboekt worden, op een vrije dag tussen twee concerten in. “Het is een unieke kans om hen aan het werk te zien in een zaal met 700 plaatsen. Bovendien wordt de band vergezeld door speciale gasten Kip Blackshire en Andre Cymone, een jeugdvriend van Prince. Momenteel zijn er nog tickets beschikbaar, maar het nieuws doet snel de ronde. Er zakken al bezoekers af van Parijs tot Groningen.”

Embrechts – zelf een toegewijd Prince-fan – ging op zoek naar geschikte kandidaten om het programma verder aan te kleden. “Zo kwam ik uit bij Vitalski, die de avond zal presenteren. Ook Stijn (elektromuzikant) en mijn broer Pieter zijn grote fans. Met ons drieën zorgen we voor een voorprogramma. Ondertussen kan ik ook al meedelen dat Stijn na het concert nog zal grasduinen in zijn Prince-collectie. De klassiekers, maar zeker ook de minder bekende nummers, komen dan aan bod.”