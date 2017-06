‘Van Bergen tot Bastenaken’: De wanhoop van Wallonië (en België)

Vroeger had je het verdriet van Wallonië, vandaag is het meer de wanhoop van Wallonië. Vijf of tien jaar geleden waren Walen ook al niet echt optimistisch over hun regio, hoorde je tijdens reportages vaak een zekere vermoeidheid als het over de greep van de PS ging en kwam één noodkreet telkens weer terug: waarom wilde die rijke Vlaamse broer toch per se van hen af? We gaan toch allemaal naar dezelfde kust? We supporteren toch allemaal voor de Rode Duivels?

Tijdens het maken van de reportage Van Bergen tot Bastenaken deze week viel op dat de accenten verschoven zijn. Door de schandalen, met Brussel als waterval die de emmer deed overlopen, is de maat vol voor zowat iedereen. Er moet ‘iets’ gebeuren. En je moet al minstens tien mensen aanspreken voor je iemand vindt die zegt nog voor de PS te zullen stemmen. Een wetenschappelijk onderzoek is dit niet. Maar het sluit aan bij een enquête van RTL, waaruit bleek dat 64% van de PS-kiezers overweegt op een andere partij te stemmen. Enkele andere niet-wetenschappelijke bevindingen van onze reportage:

- de eerste die van zo’n verschuiving zou profiteren, is de marxistische PTB-PVDA, maar veel gesprekspartners twijfelen daar nog over omdat ze hen toch wel behoorlijk radicaal vinden.

- Premier Charles Michel is geen sant in eigen landsdeel. Maar weinigen nemen het voor hem op. Onze gesprekspartners vinden hem te ‘fils à papa’ of te rechts.

- Over een mogelijk confederalisme of een scheuring van het land klinken de meesten gelaten. Als het komt, dan komt het maar. Ze geven de schuld ervoor nu vooral aan de eigen falende politici. De ondertoon is: ‘Geef die Vlamingen maar eens ongelijk’.

- Bart De Wever is niet meer de boeman die het land te gronde wil richten. Hij krijgt verrassend veel lof.

- cdH-voorzitter Benoît Lutgen heeft met zijn coup tegen de PS geen grote indruk gemaakt. Het wordt gezien als een politiek spel, het zoveelste.

- Niemand durft een implosie te voorspellen voor de PS. “Met hen ben je nooit klaar.”

- De Walen benijden Frankrijk voor Macron en Vlaanderen voor zijn dynamiek.

- Arbeiders in Bastenaken (Bastogne) zeggen dat ze net over de grens, in het Groothertogdom Luxemburg, 1.000 euro netto meer verdienen. En later ook zo veel meer pensioen krijgen.

Dat laatste heeft niet direct iets met politiek te maken, maar het steekt wel de ogen uit. Aan onze politici het verzoek om verder de (onrechtvaardig verdeelde) belastingdruk tegen te gaan en voorrang te geven aan de prioriteiten van de mensen, niet aan de eigen spelletjes en nog minder aan nevelige bijverdiensten.