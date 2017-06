Luca Brecel stoot door naar tweede ronde op Riga Masters

Luca Brecel (WS 27) heeft zich vrijdag geplaatst bij de laatste 32 spelers die strijden voor de titel op de Riga Masters. In de Letse hoofdstad versloeg de Limburger in de eerste ronde de Welshman Lee Walker (WS 81) met 4-3.

Walker, die in 1997 de kwartfinales speelde op het WK, pakte de eerste frame na een 69 break. Brecel stelde echter onmiddellijk gelijk en dit na een 67 break. De 22-jarige uit Dilsen-Stokkem won vlot de twee volgende frames na een aantal kleinere breaks. De 41-jarige Walker pakte op een diefje frame vijf, waarna hij in de zesde frame een 46-1 achterstand kon ombuigen in framewinst na onder meer een 56 break. In de zevende en beslissende frame toonde Brecel dat hij op alle vlakken de betere is. Zowel op verdedigend als aanvallend vlak gaf hij Walker met 76-1 het nakijken.

In de tweede ronde neemt de nummer een van ons land het op tegen Mark Williams (WS 16). De 42-jarige tweevoudige wereldkampioen versloeg in zijn eerste ronde de Engelsman Peter Ebdon (WS 40) met 4-1. Vorig seizoen bereikte Williams de halve finales in Riga waarna hij later in het seizoen ook nog de China Open-finale speelde.

Uitslag eerste ronde Riga Masters, Riga:

Luca Brecel (Bel/27)- Lee Walker (Wal/81)4-3

53/73(69) - 67(58)/0 - 91/1 - 83/39 - 58/69 - 46/57(56) - 76/1