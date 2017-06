Ronny Huybrechts naar tweede ronde op Austrian Open darts

Ronny Huybrechts (PDC 45) heeft zich vrijdag geplaatst voor de tweede ronde op het Austrian Open dartstoernooi, dat wordt gespeeld in het Oostenrijkse Schwechat, nabij de hoofdstad Wenen. Dimitri Van Den Bergh (PDC 47) werd met het kleinste verschil uitgeschakeld.

Ronny Huybrechts, met zijn 51 jaar de oudste van de Huybrechts-broers, liet het vooral in het begin van de wedstrijd afweten. Na maar liefst negen gemiste uitworpen nam de Engelsman James Wilson (PDC 35) een 4-1 voorsprong. In de zesde leg brak Huybrechts met een 12-darter door de darts van Wilson, waarna hij ook de zevende leg won. Wilson kon dankzij onder meer een 180 worp op één leg van de zege komen. In de negende leg miste Wilson dubbel 20 voor de overwinning. Huybrechts pakte de leg en brak in de tiende leg, met een 62 uitworp, door de darts van Wilson. In de beslissende leg startte Huybrechts met drie hoge worpen, waarna hij met dubbel 15 de wedstrijd alsnog won. Huybrechts wierp een gemiddelde van 88.72 per drie darts en lukte 23.81 procent bij het uitwerpen. Huybrechts neemt het in de tweede ronde op tegen de thuisspeler Mensur Suljovic (PDC 7).

De 22-jarige Van Den Bergh speelde tegen de Welshman Jamie Lewis (PDC 33) een zeer hoogstaande wedstrijd. De 25-jarige uit Carmarthen, die als eerste aan de wedstrijd mocht beginnen, pakte de eerste leg. Het duo kon geen enkele keer door de darts van de tegenstrever breken, wat uiteindelijk uitmondde in een 6-5 overwinning voor Lewis.

Uitslagen eerste ronde Austrian Open, Wenen:

Ronny Huybrechts (Bel/45)- James Wilson (Eng/35)6-5

Jamie Lewis (Wal/33)- Dimitri Van Den Bergh (Bel/47)6-5