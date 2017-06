Thierry Neuville crasht in BK-rally van Ieper

Na afloop van de eerste dag in de Rally van Ieper staat de Fransman Bryan Bouffier (Skoda Fabia R5) vrijdagavond aan de leiding. Bouffier heeft een voorsprong van 21.9 seconden op Kevin Abbring (Peugeot 208 T16). Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) staat op een voorlopige derde plaats. Thierry Neuville (Hyundai i20 R5) ging tijdens de zesde klassementsrit van de baan op een moment dat hij aan de leiding reed.

De openingsfase van de Rally van Ieper verliep bijzonder spannend. Bryan Bouffier was meteen de snelste en nam de leiding in de rally. Niet voor lang, want in de volgende rit was Thierry Neuville de snelste van het pak en nam hij de leiding over van de Fransman. Kevin Abbring mengde zich eveneens in de debatten en was in de derde klassementsrit van de dag de beste. Drie ritten, drie verschillende winnaars en een miniem tijdverschil van 0.3 seconden tussen leider Neuville en Bouffier, die respectievelijk de snelsten waren in de vierde en vijfde rit van de dag.

Bij de tweede doortocht in Dikkebus liep het mis voor Neuville. De Oostkantonner dook te snel een bocht naar links in, verloor de controle over zijn stuur waarna de achterkant van de wagen in de gracht terechtkwam. De Hyundai ging zes keer over de kop en kwam vervolgens terug op zijn wielen terecht. Neuville en corijder Gilsoul kwamen ongehavend uit de crash, maar moesten wel opgeven. “Jammer genoeg zijn we in het begin van de tweede ronde van de baan gegaan. Thierry en ikzelf zijn oké. We hopen om morgen opnieuw van start te kunnen gaan. Duimen maar”, liet Nicolas Gilsoul weten via Twitter.

In de daaropvolgende rit ging merkgenoot Guillaume Dilley (Hyundai I20 R5) van de baan waarna hij eveneens in een gracht terechtkwam. Ook hij haalde het einde van de eerste wedstrijddag niet. Nog meer kommer en kwel voor Hyundai en Giandomenico Basso (Hyundai i20 R5), leider in de tussenstand van het EK Rally. Na een matig wedstrijdbegin liep de motor van de Hyundai warm. Basso staat op een voorlopig zevende plaats op 1:17.

Op zaterdag worden er nog twaalf ritten gereden. Bryan Bouffier, traditioneel zeer sterk in Ieper, mag zich verwachten aan een stevig offensief van Kevin Abbring, Vincent Verschueren en Kris Princen (Skoda Fabia R5). De drie BK-tenoren zullen alles in de strijd gooien om elfvoudig winnaar Freddy Loix op te volgen.