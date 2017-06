Antwerpen - Het bedrijf w.r.yuma verzamelt met vrijwilligers plastic afval om er trendy zonnebrillen van te maken. Er komt zelfs een model met de skyline van Antwerpen. Wie de zonnebril beu is, kan die inleveren om te recycleren.

Het bedrijf w.r.yuma is een van de drie vernieuwende initiatieven rond duurzaamheid die een premie krijgt van de stad Antwerpen. Zaakvoerder en oprichter van w.r.yuma is Sebastiaan de Neubourg. Hij is ...