Briwat met kip

Borgerhout - Ingrediënten (voor 25 stuks): - 1 kip - 1 kg fijngehakte uien - 1 citroen - 1 koffielepel zwarte peper - 2 eetlepels kippenkruiden - 1 zakje saffraanpoeder - 1 bouillonblokje (kip) - 2 eetlepels poedersuiker - 1 eetlepel kaneel - ½ bosje koriander - ½ bosje peterselie - 180 gr geroosterde amandelen - 1 eetlepel olijfolie - 1 pak filodeeg - 20 cl maïsolie

Bereiding: Snijd de kip in stukken, leg in een pot met water en de uitgeperste citroen. Laat rusten (20 min). Warm de olijfolie op in een pot en doe er de kip bij. Laat 5 min garen. Voeg de helft van ...