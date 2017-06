Karl Vannieuwkerke begint weer aan zijn marathon: “Ik overleef ‘Vive le Vélo’ op adrenaline”

In juli heeft Karl Vannieuwkerke (46) nooit vakantie en dat is dit jaar niet anders. Vive le Vélo, het magazine over de Tour, is vanaf 1 juli weer van de partij. “We maken een programma over wielrennen, maar toch kijken evenveel mannen als vrouwen naar Vive le Vélo. Dat is behoorlijk uitzonderlijk voor een sportuitzending.”