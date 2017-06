Ontdek deze atypische zomerwandeling door Antwerpen

Gazet van Antwerpen heeft een Atypische wandeling door Antwerpen samengesteld boordevol weetjes en persoonlijke verhalen van bekende personen. Ontdek ze hieronder. Abonnees worden onderweg nog getrakteerd op gratis koffie, appelbier en een ijsje.

Onze zomerwandeling leidt je langs verrassende buurten en zit boordevol interessante weetjes die je ter plekke zelf kan gaan bewonderen. Bovendien passeren we de favoriete plekjes van o.a. Thomas Vanderveken, Jelle Cleymans, Marleen Merckx en Piet Huysentruyt.

De wandeling van 8km vertrekt aan het Centraal Station om noordwaards richting de Chinese buurt, de Seefhoek en het Portugese Sint-Jansplein te verlopen. Nadien trek je richting Park Spoor Noord om even uit te blazen. Vervolg de weg langs de nieuwe Parkbrug naar het Eilandje waar je - indien je nog over voldoende energie beschikt - het MAS kan beklimmen. Trek nadien richting Falconplein waar je de prositutiebuurt betreedt. Eindigen doen we aan het Steen langs de Scheldekaaien.

Bekijk hier de wandeling op kaart:

Voordeel voor abonnees

Als abonnee van Gazet van Antwerpen geniet je op drie plaatsen van een gratis consumptie voor twee personen. Aan het begin van de wandeling, op het De Coninckplein in koffiebar Viggo’s, start je de wandeling met twee gratis kopjes koffie. In Bar Noord in het Park Spoor Noord krijg je twee appelbiertjes. Heb je nood aan nog wat extra verfrissing? Bij Cremerie Germaine aan het MAS ontvang je twee ijsjes op een hoorntje.

Download hier je bonnen voor dit voordeel

Nog geen abonnee?

Proef nu 7 dagen gratis van onze voordelen voor abonnees: geen betaalgegevens nodig, en na 7 dagen stopt de proefperiode automatisch!

Activeer hier je proefperiode van 7 dagen