Bomvol Hard Rock Café in Antwerpen voor topmuzikant Steven Van Zandt

In het Antwerpse Hard Rock Café kwam Steven Van Zandt vanavond over zijn muziek praten. De Amerikaanse muzikant, generaal in de E Street Band van Bruce Springsteen maar ook bekend van zijn eigen werk, is op tournee door Europa.

In tegenstelling tot wat zijn ietwat gemene voorkomen is Steven Van Zandt een goedlachse zestiger die bevlogen over zijn muziek en andere passies praat. Hij toert momenteel voor het eerst in meer dan twintig jaar weer eens door Europa met Little Steven & The Disciples of Soul, de soulvolle rockgroep waarmee hij in 1987 ook bij ons de hit Bitter Fruit scoorde.

Morgen staat ‘Little Steven’ in de Roma, vanavond bracht hij een promobezoek aan het Hard Rock Café aan de Groenplaats. Dat zat voor de gelegenheid stampvol fans, die dicht bij de muzieklegende wilden komen.