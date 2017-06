Seizoensfinale van ‘Thuis’ vol mysteries: Waldek vol bloed in de kelder, Karin en Tom stoeien erop los

“Nergens beter dan Thuis.” Die zin horen we vaak in de begingeneriek van het 22ste seizoen van Thuis. Maar dat bleek absoluut niet het geval te zijn voor heel wat personages uit de dagelijkse fictiereeks. De seizoensfinale eindigde met kidnapping, ontvoering én moord. Of dat denken we toch.

In het begin van de dubbelaflevering strooiden de personages nog heel veel liefdesverklaringen in het rond. Simonneke steunde “haar Frank”, die gebukt ging onder wroeging na de gevechtsscène waarin hij Waldek in elkaar klopte, terwijl Eddy hem probeert tegen te houden. “Ik wou dat ik kon gaan slapen en dat ik nooit meer wakker werd”, horen we hem verslagen zeggen in het begin van de aflevering. “Wat er ook gebeurt, ik zal altijd achter u staan”, reageerde de liefde van zijn leven.

Ook Nancy en Dieter lijken steeds meer naar elkaar toe te groeien. “Ik ga u altijd blijven steunen, vanaf nu bent je nooit meer alleen”, zei Dieter in een romantisch moment tegen Nancy. Maar wanneer hij haar nogal onbeholpen ten huwelijk vraagt - op het moment dat ze de vloer aan het boenen is - reageert Nancy gechoqueerd. “Meent gij dit nu?” roept ze, terwijl ze kwaad wegloopt. Tot zover de grote liefde...

Foto: één

Van kwaad naar erger

En dan is er nog Olivia. Waar de stress vandaan komt, dat hebben we snel door, wanneer ze een zwangerschapstest gekocht blijkt te hebben. Vanwaar die bedroefde blik bij het zien van haar zwangerschapstest? Vals alarm? Of verwacht ze een kind van Arne?

Foto: Kris Van Exel

Tussen Karin en Steven zit het er bovenarms op nu haar jeugdliefde heeft ontdekt dat Kobe zijn zoon is. “Dit is onvergeeflijk!” roept hij, terwijl hij haar allerlei verwijten naar haar hoofd slingert. “Ik wil u niet meer zien. Nooit meer.” Van hun herwonnen liefdesgeluk schiet geen greintje meer over. En dan maakt Karin één van de grootste fouten dit seizoen. Opnieuw kiest ze ervoor om, kapot van verdriet, Tom te kussen met een passionele stoeipartij als gevolg, terwijl zijn verloofde Judith braaf op hem zit te wachten...

Foto: één

Totdat er niets meer overblijft

Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, gaat de dramatische afloop voor de personages van kwaad naar erger. Het tripje van Mayra naar het waterpretpark met haar dochtertje lijkt niet meer door te kunnen gaan. Want waar is Sandrine naartoe, terwijl Mayra even weg was? Voor de televisie zit ze in ieder geval niet meer. En Jessica en Ann lijken ook te druk bezig met elkaar, om het meisje meegenomen te hebben. Met wie ging zij mee? Of wie sleurde haar mee?

En dan is er nog Julia. Die bakte haar koekjes “met liefde”. De “geheime familierecepten” bevatten nochtans iets heel anders en de vriendelijkheid uit het eerste deel bleek alleen maar stilte voor de storm... “Doe maar, Luc, zoveel als je wilt!” lacht Julia maniakaal terwijl Bomans de koekjes oppeuzelt waarvan de kijkers beseffen dat ze gevuld zijn met pillen. “Je krijgt geen bezoek? Dan zullen we het samen gezellig maken!” Even later zien we hoe zij koortsachtig alle bewijzen probeert te verdoezelen, terwijl Luc bewusteloos (?) in zijn stoel zit. Maar ook Lowie en Adil eten van een doos van haar koekjes...

Foto: Kris Van Exel

Eén prangende vraag van de kijkers wordt wel opgelost: Waldek leeft nog. Maar die revelatie gaat meteen gepaard met een stortvloed van nieuwe vragen. Waarom zit Waldek bebloed en doodsbang vastgebonden in een kelder? Waar zit hij? En belangrijker nog, wie van de vele personages die hem niet meer kunnen luchten, zorgt ervoor dat hij doodsbang “nee” roept vlak voor de aflevering eindigt.

Foto: Kris Van Exel

Wat was dat allemaal?

Kregen we nu echt een kidnapping, een ontvoering én een moord in één seizoensfinale te zien!? Eerlijk gezegd weten we het niet. Want wat hebben we nu eigenlijk gezien? Ofwel is er heel veel gebeurd, ofwel helemaal niets. Bitter weinig weten we zeker, alles staat nog open voor suggesties. Het is duidelijk dat Thuis alles op alles zet om hun fans op snikhete kolen te laten zitten tot de nieuwe afleveringen in het najaar...