Trein met vierhonderd passagiers stilgevallen

Lier -

Een trein die vanuit Antwerpen-Centraal op weg was naar het station van Leuven is ter hoogte van de Kesselsesteenweg in Lier stilgevallen door een technisch defect. De vierhonderd reizigers werden weggebracht met bussen en met een trein die op het andere spoor kwam te staan. Dat werd vernomen bij de NMBS en spoorwegnetbeheerder Infrabel.