Dikke stoflaag door bouwwerf: “Er moeten extra nevelkanonnen komen”

Mechelen - Woonpunt Mechelen startte enkele weken terug met de afbraak van twee grote woonblokken in de Mahatma Gandhiwijk. Door de uitzonderlijke droogte van de afgelopen dagen ontstond er in de buurt een overlast aan stof.

Volgens Sophie Bollen (SP.a) werd ze aangesproken door een aantal buurtbewoners. “Ik ben gaan kijken en alles is er inderdaad bedekt met een dikke laag stof. Er is wel een vernevelingsmachine, maar die staat niet op het puin gericht. Ook mijn tablet, waarmee ik de beelden maakte, was op enkele minuten tijd bedekt met een laag stof. Inademen van dat fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het is voor ons duidelijk dat de aannemer de regelgeving onvoldoende naleeft en hierop moet worden gewezen. Wij vragen dat Woonpunt actie onderneemt om de gezondheid van de bewoners én de arbeiders te beschermen”, zo besluit Sophie Bollen.

Woonpunt heeft enkele weken geleden een klacht ontvangen van een buurtbewoner. “Daarop hebben we de aannemer aangesproken en heeft die een nevelkanon geplaatst,” zegt woordvoerster Niki Verstraeten. “Ik was echter niet op de hoogte dat er nu terug zoveel hinder was. We gaan meteen poolshoogte nemen en we overleggen met de aannemer om de gepaste maatregelen te nemen. We doen alleszins meteen het nodige.”