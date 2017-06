Ann Van Elsen: “Ik heb rust in mijn hoofd, nu. Maar de afwas moet weg zijn als ik ga slapen”

En zo verschijnt Ann Van Elsen (37) plots weer op de radar: deze zomer is ze elke ochtend te beluisteren op radiozender Joe. Hoe zou het zijn met de 1 meter 62 hoge malle meid uit Mol die vroeger vooral als ‘Miss België’, ‘babe’ of ‘voetballersvrouw’ werd weggezet? Behoorlijk goed, zo blijkt: die rol in haar nieuw samengestelde gezin ligt haar uitstekend. “De jongste leert stappen, de middenste leert schrijven, de oudste leert rijden: geweldig toch?”