Eerste internationale stripmuur ingehuldigd in Antwerpen

Antwerpen - Na tien stripmuren van Belgische tekenaars breidt Antwerpen haar stripmurenparcours uit met vijf nieuwe muren van internationale striptekenaars. De eerste van deze nieuwe reeks prijkt op het gebouw van SD Worx aan de Brouwersvliet. Het 300 vierkante meter grote kunstwerk draagt de titel “Zeven deugden/Zeven ondeugden” en is van de hand van de Nederlandse striptekenaar Joost Swarte.

Joost Swarte (69), wiens werk al in Humo, NRC Handelsblad en The New Yorker heeft gestaan, wijdde zijn stripmuur aan een tijdloos thema: de menselijke eigenschappen, die opgedeeld kunnen worden in deugden en ondeugden. Zijn tekeningen zijn geen letterlijke illustratie van de begrippen, maar houden mensen een spiegel voor.

Zijn stripmuur is de eerste in een nieuwe reeks van vijf, waarbij deze keer internationaal bekende striptekenaars de muur van een Antwerps gebouw mogen omtoveren tot stripmuur. “Dankzij het stripmurenparcours kan iedereen gratis met kunst in contact komen en dat is iets waar de stad Antwerpen graag haar schouders mee onder zet”, zei Cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V) bij de inhuldiging van de muur.

Het stripmurenparcours is een initiatief van de vzw Les Artistes en kreeg al erkenning in verschillende internationale kranten, waaronder The New York Times. “Cultuur is wat Antwerpen verbindt met alle grote steden in de wereld. Een groeiend enthousiasme voor de beeldcultuur en een belangrijke toename van het toerisme zijn daar het resultaat van. Door de uitbreiding van ons stripmurenparcours met het werk van internationaal bekende auteurs, zal de weerklank alleen maar groter worden”, zei Linda Torfs van vzw Les Artistes.