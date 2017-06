Grote ambities voor luchthaven Deurne: “Mijn doel: 20% groei tegen 2020”

Marcel Buelens (63), de topman van de luchthaven van Deurne, staat voor een druk zomerseizoen. Maatschappij Tui Fly vliegt vanuit Deurne naar allerlei zonnige bestemmingen in Spanje, en ook de vluchten van CityJet naar Londen blijven populair. Maar de luchthaven krijgt veel kritiek. In de boekhouding staan rode cijfers, en Europa heeft de subsidies die de Vlaamse overheid aan de luchthaven geeft, na bijna drie jaar nog steeds niet goedgekeurd. Tijd voor een gesprek.

Dit voorjaar is de nieuwe vertrekhal van de luchthaven geopend. Die heeft de capaciteit om 400.000 bezoekers per jaar te verwelkomen. Is dat cijfer haalbaar?

Marcel Buelens: Egis, het Franse bedrijf dat deze luchthaven uitbaat, heeft in het zakenplan vooropgesteld dat de luchthaven 400.000 bezoekers moet kunnen verwelkomen tegen het jaar 2039. Dat moet kunnen binnen de huidige infrastructuur. Over een drietal jaar wil ik al aan 300.000 bezoekers zitten. Dat is een groei van zo’n 20% ten opzichte van vandaag.

Vorig jaar hadden we 276.000 passagiers, maar daarvan hebben we er 22.000 van Zaventem overgenomen, omdat de luchthaven van Zaventem door de aanslagen van 22 maart een tijdje dicht was. Ons echte aantal was dus 254.000.

Foto: Dirk Kerstens

U wilt 20% groeien in drie jaar tijd, maar uw passagiersaantal daalt wel. Sinds september 2016 heeft de luchthaven elke maand minder bezoekers dan het jaar ervoor.

We hebben voor de eerste vijf maanden van dit jaar 3% minder passagiers dan vorig jaar. Dat is een tijdelijk fenomeen. De luchtvaartmaatschappij VLM Airlines is sinds juni vorig jaar failliet. Maar de curatoren hebben een overnemer gevonden. Ik hoop dat die maatschappij vanaf september of oktober terug zal beginnen met vluchten vanuit Deurne. Ze wachten nog op een licentie om te vliegen.

VLM Airlines mikt vooral op zakenmensen, luchtvaartmaatschappij Tui – vroeger Jetair – mikt op toeristen. Is Deurne nu een zaken- of een toeristische luchthaven?

Dat is gelijk verdeeld. Vanaf eind dit jaar richten we ons ook op skivakanties. Tui stelt zijn winterprogramma voor Deurne nog samen, en de maatschappij PowdAir vliegt vanaf december vanuit Deurne vier keer per week naar Sion in Zwitserland. De boek­ingen lopen redelijk goed. Ik ben nog aan het onderhandelen met een andere maatschappij, die vanaf dit jaar vanuit Deurne naar nog eens twee bestemmingen in Zwitserland wil vliegen.

Foto: Dirk Kerstens

Welke bestemmingen wilt u er in de nabije toekomst nog aan toevoegen?

Ik hoop dat we vanuit Deurne binnenkort ook naar Zuid-Frankrijk en Noord-Italië kunnen vliegen, en naar een zakenstad als Hamburg. Maar over de exacte bestemmingen over toekomstige vluchten mag ik mij niet uitspreken. Ik heb geheimhoudingsplicht. Het zou me wel ten zeerste verbazen als toeristen volgend jaar vanuit Deurne niet naar een skigebied in Oostenrijk zouden kunnen vliegen.

Door de groei van de luchthaven neemt ook de geluids- en milieuhinder toe. Hoort een luchthaven wel thuis in een woonwijk?

De luchthaven is hier al sinds 1928. De woonwijk is pas later gekomen. Dat neemt niet weg dat er zo’n duizend gegronde klachten per jaar zijn, van zo’n 140 klagers. Ik reken de vervelende mensen daar niet in mee. De ene persoon die mij in drie maanden tijd 816 klachten heeft gestuurd, kan mijn rug op. Ik vraag mij af of die mens niet beter zou verhuizen.

Waarover klaagt die persoon dan?

Hij stuurt meldingen met zinnetjes als: ‘7.15u, een vliegtuig. 7.28u, nog een vliegtuig. 8.10u, nog eentje’. Wij hebben nochtans een vergunning om van 6.30u tot 23u vliegtuigen te laten vliegen. Er zijn ook mensen die klagen dat er ’s nachts vluchten zijn. Maar dat zijn vliegtuigen die naar Zaventem vliegen, en over Deurne gaan omdat het luchtruim hier ’s nachts vrij is. Daar kunnen we niets aan doen.

Geef eens een voorbeeld van een klacht waar u wel iets aan doet.

Toen Tui vanuit Deurne begon te vliegen, kregen mensen in Vremde ineens lawaaihinder van het vliegverkeer. Dat komt omdat de toestellen van Tui in de lucht vroeger draaien dan de toestellen van andere maatschappijen, waardoor ze dat in bewoond gebied doen. Er liggen nu drie voorstellen op tafel om de toestellen op een ander punt te laten draaien. De luchtvaartautoriteiten moeten die voorstellen nog goedkeuren. Mensen die in Boechout, Borsbeek en Vremde wonen, zullen door dat andere draaipunt minder geluidshinder hebben.

De luchthaven van Deurne wordt uitgebaat door de maatschappij LEM Antwerpen, die 100%

Foto: Dirk Kerstens

eigendom is van de Franse groep Egis. LEM Antwerpen heeft volgens de meest recente jaarrekening in 2015 een verlies gemaakt van 994.402 euro. Volgens het burgerplatform Vliegerplein bent u bijna failliet.

Hoezo? Ik vind dat verliescijfer veel beter dan verwacht. Toen Egis in oktober 2014 het contract kreeg om de luchthaven uit te baten, is de groep ervan uitgegaan dat LEM Antwerpen in de eerste drie of vier jaar verlies zou maken. Dat is logisch voor een startend bedrijf. We hebben in onze eerste tweeënhalf jaar bijvoorbeeld 300.000 euro moeten investeren in het onderhoud van het gebouw van de luchthaven, omdat het in een verwaarloosde staat verkeerde.

Bovendien hebben we in 2016 met de luchthavens van Antwerpen en Oostende samen een operationele winst van 780.000 euro gemaakt. We hebben met onze werking dus meer verdiend dan ze heeft gekost. Het aandeel van beide luchthavens in die winst was ongeveer even groot. De winst van vorig jaar is te danken aan de extra passagiers die we door de aanslagen van 22 maart van Zaventem kregen.

Maar als u al de leningen erbij rekent die u moet terugbetalen, maakt LEM Antwerpen zwaar verlies.

Ja, maar onze investeringen brengen ook iets op, hé. De ­nieuwe parking heeft veel geld gekost, maar parkeren is nu betalend. Bovendien komt een belangrijk deel van de schuld van onze moedermaatschappij. Egis heeft aan beide luchthavens samen een lening van 4 miljoen euro gegeven. Daarvan hebben we al bijna 2 miljoen euro terugbetaald. Tegen 2020 zal die lening helemaal zijn terugbetaald.

Vanaf wanneer maakt de luchthaven van Deurne operationeel winst, zonder dat ze daar een aanslag op Zaventem voor nodig heeft?

Vanaf 2018. In Oostende moeten we meer investeringen doen, dus die luchthaven zal pas vanaf 2020 zelfbedruipend zijn.

Volgens Vliegerplein heeft de Vlaamse overheid sinds 2014 al 83 miljoen euro in de luchthaven geïnvesteerd, waarvan 54 miljoen euro voor de ondertunneling van de Krijgsbaan. Dat is veel geld.

Ja, maar wij betalen jaarlijks een concessievergoeding van ruim 666.000 euro aan de Vlaamse overheid voor het gebruik van de basisinfrastructuur. Dat is de normale marktprijs (wat bevestigd wordt door de Antwerpse transporteconoom Eddy Van de Voorde, red.). In tegenstelling tot wat ­Vliegerplein beweert, betalen wij de zeventig personeelsleden van de luchthaven wél uit eigen zak.

Foto: Dirk Kerstens

Nog volgens die bewe­ging riskeert u binnenkort de subsidies aan de Vlaamse overheid te moeten terugbetalen, omdat Europa de publiek-private samenwerking nog niet heeft goedgekeurd.

Op dit moment is niemand zeker dat we voor deze constructie de goedkeuring van Europa nodig hebben. Maar uit voorzichtigheid heeft de Vlaamse overheid ­tweeënhalf jaar geleden aan ­Europa gevraagd of we de publiek-private constructie moeten melden. Helaas stond ons dossier onder leiding van een Brit, en die heeft na de Brexit wel wat anders te doen. Daarom is het Europese personeel dat ons dossier opvolgt, veranderd. En die mensen stellen dikwijls vragen die we vroeger al aan hun collega’s hebben beantwoord.

Ik geloof trouwens niet dat Europa de subsidies van de Vlaamse overheid zal afkeuren. Dat kan enkel als een concurrerende luchthaven de staatssteun aanvecht. Zaventem zal geen klacht indienen, want we hebben hen met de aanslagen geholpen. De vluchten die vanuit Deurne vertrekken, groeien overigens ook in Zaventem. Mensen vliegen nu eenmaal meer.

Foto: Victoriano Moreno

Tot slot: er zou een evenementenhal komen op de site van de luchthaven, in het cargogebouw van de voormalige luchtvaartmaatschappij Sabena.

We wachten nog op de licentie. De brandweer moet het pand bijvoorbeeld nog keuren. Na de zomer zullen in dat gebouw trouw- en bedrijfsfeesten kunnen worden gegeven, met plaats voor ­vijfhonderd tot achthonderd ­mensen.

Ik onderhandel ook over de komst van een hotel. Tegenover het cargogebouw staan twee oude vliegtuigloodsen. Er is 18.000 vierkante meter ruimte, verspreid over drie verdiepingen. Het hotel zou ruim veertig kamers tellen. In dezelfde gebouwen is ook plaats voor kantoren, vergaderzalen, een vipparking én een vertrekhal. De nieuwe vertrekhal die er nu is, zou dan de aankomsthal worden. Ik wil deze plannen over vier à vijf jaar realiseren.