Explosievenhond in Doel slaat alarm, waarop politie massaal ter plaatse komt

Beveren-Waas - De politie is vrijdagmiddag massaal uitgerukt naar de Kerncentrale in Doel. Een explosievenhond had positief gereageerd op een vrachtwagen die het terrein van de Kerncentrale wilde oprijden. Uiteindelijk bleek het om vals alarm te gaan.

“Het was een vrachtwagen van een gekende leverancier, iemand die geregeld in de Kerncentrale levert”, luidt het bij de persdienst van de federale politie. “Een van de honden van de privé bewakingsfirma had positief gereageerd en dus werd het zekere voor het onzekere genomen.”

Om een volledige inspectie van het voertuig te doen werd ook DOVO, de ontmijningsdienst van het leger ingeschakeld. “Het nazicht bleek negatief”, aldus nog de federale politie.