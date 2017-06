Uit de bol gaan in Antwerpen? Kies dan uit deze zes feestjes

Dit weekend wordt er in in Antwerpen volop gefeest. Wij overliepen de agenda en kwamen bij deze zes absolute aanraders uit.

1. Dimensions

Wie Ben Klock zegt, zegt techno. De Duitse technoproducer en -dj staat bekend voor zijn niet alledaagse toepassing van het genre. “Voor mij is muziek meer dan zomaar muziek: muziek staat voor leven, gevoelens en ontroering, ook al is het techno. Techno is enkel mijn instrument om deze gevoelens over te brengen”, aldus de dj. Met Klock haalt Dimensions een grote naam in huis.

Waar? Ampere, Simonsstraat 21, Antwerpen

Wanneer? Vrijdag 23/06, 23u

Prijs? Van 12 tot 15 euro

Info: www.ampere-antwerp.com

Ampere. Foto: Wim Hendrix

2. Marqueeclub Summer Closing Party

Marqueeclub gooit aan de vooravond van de zomervakantie nog een laatste keer alle remmen los met een mix van indie, new wave, moderne rock en vroege elektronica. Van Editors naar Placebo, van The Cure naar Depeche Mode en verder ook nog Iggy Pop, David Bowie, The Doors en The Rolling Stones. “De goedkoopste entree, geweldige sfeer, goedkope drank en de meest tot de verbeelding sprekende rocklocatie”, vat de organisator zijn evenement samen.

Waar? Den Aalmoezenier, Aalmoezenierstraat, Antwerpen

Wanneer? Zaterdag 24/06, 22u

Prijs? Van 1 tot 5 euro

Info: www.denaalmoezenier.com

Iggy Pop. Foto: REUTERS

3. DéCafeina

Club Vaag, de motor achter DéCafeina, biedt beginnende artiesten een platform in wat het zelf omschrijft als ‘een gelukkige omgeving’. Onder de naam ‘Laag & Vaag’ programmeert het op vrijdag 23 juni een affiche om u tegen te zeggen, met namen als Brossi, Chantal, Christian82, Chumba en L. Bossa. Op zaterdag 24 juni treedt dj Rush er aan, een meester in het selecteren van Braziliaanse jazz.

Waar? Club Vaag, Rijnkaai 4, Antwerpen

Wanneer? Vrijdag 23/06 en zaterdag 24/06, telkens om 23u

Prijs? 5 euro (23/06) en 12 euro (24/06)

Info:www.clubvaag.com

Foto: RR

4. Derrick May/Michael Toelen

Ook Café d’Anvers haalt dit weekend muzikaal volk in huis: vrijdag maakt Derrick May er grote sier, zaterdag is het de beurt aan Michael Thoelen. Derrick May is bekend van The Belleville Three, een groep die mee aan de wieg stond van de technomuziek in Amerika. Sindsdien reist de Amerikaanse producer en dj de wereld rond. Michael Thoelen is van Belgische afkomst en veroverde de wereld met zijn sprankelende dj-sets.

Waar? Café d’Anvers, Antwerpen

Wanneer? Vrijdag 23/06 en zaterdag 24/06, telkens om 23u.

Prijs? 12 euro (23/06) en 7 euro (24/06)

Info:www.cafedanvers.com

Foto: RR

5. Feria Andaluza/Salsa Bocadero

Feria Andaluza is een Spaans festival dat voor de tweede keer op Bocadero wordt georganiseerd. Het is een totaalconcept dat de Andalusische cultuur in de kijker zet met onder meer muziek, eten en dans. Jong en oud kunnen er genieten van muzikale en culinaire Spaanse tradities.

Waar? Bocadero Zomerbar, Rijnkaai 150, Antwerpen

Wanneer? Zaterdag 24/06 en zondag 25/06, telkens vanaf 16u

Prijs? Gratis

Info:www.bocadero.be

Club Bocadero. Foto: Wim Hendrix

6. Urban @ Club Z

“Wij presenteren meeslepende urban muziek met de beste R&B en hiphop van het moment”, promoot de Zomer van Antwerpen zijn jongerenevent. Zaterdag treden twee dj’s aan die van urban muziek hun missie hebben gemaakt: Mims en Fiyah.

Waar? Zomerfabriek, Minkelersstraat, Antwerpen

Wanneer? Zaterdag 24/06, 22u

Prijs? Gratis

Info: www.zva.be

