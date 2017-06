Jazzgitarist Willy Donni overleden

Jazzgitarist Willy Donni is donderdagavond overladen. Willy Donni, geboren in Landen, woonde het grootste gedeelte van zijn leven in Antwerpen. Hij was een begenadigd jazz- en bluesmuzikant die met ettelijke grote wereldsterren het podium deelde en in onze contreien veel bijval genoot met zijn Willy Donni Trio.

In Mechelen was hij de man achter jazzclub De Begijnenzolder, waar hij onder meer een piepjonge Eric Melaerts en tal van andere gitaristen in contact bracht met verschillende jazzstijlen, maar ook met de blues van artiesten als Eddie Boyd of T-Bone Walker.

Donni had een grote invloed op de Belgische jazzscène, maar bleef heel zijn carrière door een bescheiden en vooral zeer aimabel man. Hij gaf zijn muzikale microbe ook door aan zijn zoon, saxofonist en klarinettist André Donni.

Willy Donni werd 81.