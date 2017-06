Herdenking 50 jaar tornado

Malle - Het herdenkingsweekend 50 jaar tornado wordt gespreid over drie dagen. Hoogtepunt is het weggeblazen dorpsfeest van 1967 dat nu wél doorgaat.

De opener is een tornadoconcert op vrijdag 23 juni om 20u in de Sint-Laurentiuskerk. Zes Malse koren, samen 240 stemmen sterk, voeren elk hun nummers op, met op het einde als apotheose een samenzang. Treden op: Musica Vera, De Kaaters, Canzoenia, Carpe Diem, kinderkoor De Wielewalen en het Sint-Pauluskoor. Toegang: 12 euro.

Zaterdag 24 juni staat om 11u in zaal De Notelaar, Lierselei 18, een academische zitting voor genodigden op het programma. Weerspecialist Jacob Kuiper licht er het fenomeen ‘tornado’ toe en minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en Veiligheid geeft meer uitleg over de werking van het rampenfonds en de rampenplanning in de provincie Antwerpen. Het nationale rampenfonds vond zijn oorsprong na de tornado van 25 juni 1967.

Dé grote herdenking volgt zondag 25 juni. Het geburenbal dat 50 jaar gelden niet doorging, vindt nu wél plaats op het dorpsplein. Om 11u is er een herdenkingsdienst in de Sint-Laurentiuskerk. Daarna volgt een ontvangst van alle vijftigjarigen van Malle in zaal De Notelaar en starten de eigenlijke feestelijkheden met het eten van tornadofrietjes. De dorst kan worden doorgespoeld met allerlei drankjes, waaronder het trappistenbier van Westmalle.

De gemeente liet, in samenwerking met Brouwerij Trappisten, speciale trappistglazen maken met vooraan uiteraard de bekende Westmalle-vermelding en op de achterzijde het logo ‘Wervelend Oostmalle’. Een gevuld glas (met daarin dubbel of tripel) kost er ter plaatse 5 euro. Twee euro daarvan gaat naar goede doelen in de eigen gemeente. Om 14u treedt de groep Wurlitz… Five op met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Om 16.17u volgt een ingetogen herdenkingsmoment en om 17u is er een tornadoworp.