Vijf boeiende wandeltochten door de Kempen

De Kempense natuur is één groot wandelparadijs. Dat kan u op eigen houtje ontdekken met de wandelkaart in de hand, maar dit weekend ook op een van deze vijf georganiseerde tochten in de regio.

1. Nachtzwaluwenwandeling

Wat: Trek je wandelschoenen aan, neem je verrekijker en wandel met ons mee! De Natuurpuntvogelwerkgroep van het Landschap de Liereman nodigt je uit op een snorrende avondwandeling. De nachtzwaluw is één van de meest mysterieuze vogels uit de regio. Geeft de geitenmelker vanavond zijn geheimen prijs?

Praktisch: zaterdag 24 juni om 21u aan het bezoekerscentrum Landschap De Liereman op Schuurhovenberg 43 in Oud-Turnhout

Prijs: gratis

2. Eetbare planten

Wat: Ontdek de overvloed aan wilde eetbare planten in je omgeving. We trekken er samen op uit om te ontdekken wat voor lekkere en gezonde planten we zomaar kunnen plukken in onze onmiddellijke omgeving. We beginnen met een korte wandeling in de buurt en geven informatie over hoe we de planten kunnen gebruiken in de keuken of als remedie tegen kleine kwaaltjes.

Praktisch: zondag 25 juni om 13u aan de Hegge in Poederlee (Lille)

Prijs: 20 euro

3. Natuurwandeling

Wat: Wandeling met natuurgids Ludwig Jacobs, die onderweg de fauna en flora bespreekt. Onderweg houdt de groep even halt bij een drankstandje.

Praktisch: zondag 25 juni om 14u aan Gilliam 8 in Grobbendonk

Prijs: gratis

4. Aardbeientocht

Wat: We wandelen grensoverschrijdend door natuurgebieden die een totale renovatie doormaken dank zij het herstel van vennen, kreken en zeggen. Er zit heel wat variatie in de omlopen op de verschillende afstanden (6, 12, 18, 24 en 30 kilometer) die u terugbrengen bij de start waar u kunt genieten van een lekker ijsje met 'de koninginnen van Hoogstraten'

Praktisch: vrij vertrek op zondag 25 juni van 7u tot 15u aan parochiezaal Minderhout, Koestraat 6 in Minderhout (Hoogstraten)

Prijs: 1,50 euro

5. Vlinderwandeling

Wat: Gids PieterJan neemt de wandelaars op sleeptouw door het Zammels Broek, op zoek naar de aanwezige vlinders.

Praktisch: zondag 25 juni om 14u aan de kerk van Oosterlo, Eindhoutseweg 40 in Oosterlo-Geel.

Prijs: gratis