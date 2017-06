Gesjoemel met oostblokpuppy’s kan broodfokkers jaar cel en monsterboete kosten

Boechout - De zaakvoerders van hondenspeciaalzaak Puppy House in Boechout worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd, omdat ze honderden te jonge puppy’s uit Oost-Europa verkocht hadden aan onwetende kopers. Het openbaar ministerie vorderde voor Mathieu C. een jaar cel en voor zijn echtgenote Louisa T. een werkstraf van 200 uur. Voor beiden werd ook 12.000 euro boete geëist en een verbod op het houden van dieren gedurende drie jaar. Voor Puppy House werd een boete van 18.000 euro gevorderd. De procureur vroeg ook de verbeurdverklaring van 286.500 euro, zijnde de verkoopopbrengst van de te jonge puppy’s.

Dierenrechtenorganisatie GAIA was in 2014 naar het gerecht gestapt, nadat ze verschillende klachten had ontvangen over Puppy House, het vroegere Dierenplezier. Puppy’s waren kort na aankoop ziek geworden en zelfs gestorven. De hondjes bleken afkomstig te zijn uit Oost-Europa. Ze werden bijeen gebracht in verzamelcentrum Dogs & Co in Tsjechië, waar Louisa T. eigenaar van was, en vervolgens op transport gezet naar Boechout.

Veel hondjes waren jonger dan acht weken, te jong en nog te zwak om vervoerd te worden. Een medewerkster van Puppy House vertelde de onderzoekers dat er om de drie dagen wel een puppy stierf, die dan gewoon met de vuilniswagen werd meegegeven. Verschillende hondjes waren niet geregistreerd en hadden geen rabiësvaccinatie gekregen.

“Klanten werden misleid over de herkomst en de leeftijd van de dieren en wisten niet wat ze kochten. Zo veel mogelijk geld verdienen was het enige dat voor de beklaagden van tel was. Deze mensen zijn geen hondenliefhebbers, maar platte commercanten”, zei procureur Marc Van Cauteren.

Tussen januari en juni 2014 werden 382 te jonge puppy’s ingevoerd. Puppy House kocht een hondje voor 50 à 200 euro en verkocht het dan verder voor 500 à 1.000 euro. Aan een gemiddelde prijs van 750 euro brachten de 382 hondjes dus 286.500 euro op, een bedrag dat de procureur verbeurd verklaard wil zien.