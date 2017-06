Ongeval dat voor lange files zorgde op E313 is afgehandeld

Grobbendonk - Op de E313 in de richting van Hasselt stond er vrijdagmiddag een kilometerslange file na een ongeval ter hoogte van Grobbendonk. In de andere rijrichting stond er een lange kijkfile. Rond 14 uur was het ongeval afgehandeld.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur. Een zwaargeladen vrachtwagen moest in de remmen, maar de bestuurder kon niet vermijden dat hij een voorliggende wagen en een andere vrachtwagen aantikte.

De bestuurster van de personenwagen werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurders van beide vrachtwagens bleven ongedeerd. Alle drie de voertuigen moesten wel getakeld worden, maar dat nam gelukkig niet al te veel tijd in beslag.

Het verkeer kon een tijdje enkel via de uiterst linkse strook passeren, waardoor de file zich snel aandikte. In de andere rijrichting stond er dan weer een lange kijkfile. Rond 14 uur was het ongeval afgehandeld en slonken de files.

Foto: BFM

Foto: BFM