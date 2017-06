Eddy Merckx-fietsen wordt overgenomen door fietsmerk Ridley uit Beringen

Het Belgische fietsmerk Ridley neemt Eddy Merckx Cycles over. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het fietsmerk, dat 37 jaar geleden opgericht werd door de grootste wielrenner aller tijden, maakte het voorbije jaar 5,7 miljoen euro verlies. Door deze overname blijft het echter in Belgische handen en wordt het voortbestaan gegarandeerd.

Twee jaar na het einde van zijn wielercarrière, op 28 maart 1980, had Eddy Merckx een fietsmerk opgericht. Hij wilde er de allerbeste koersfietsen ter wereld maken en probeerde zelfs elk model zelf uit. De dure fietsen waren goed, daar had niemand iets op aan te merken, maar toch werd het in Meise gevestigd bedrijf nooit zo succesvol als de man naar wie het genoemd werd.

Sinds 2008 nam Eddy Merckx afstand

De ‘Kannibaal’ verkocht de meerderheid van zijn aandelen in 2008. De nieuwe eigenaars slaagden er echter niet in om Eddy Merckx Cycles een nieuw elan te geven. Ze verhuisden vanuit Meise naar Zellik, omdat de ateliers er te klein geworden waren, maar elk jaar opnieuw bleek uit de jaarrekeningen dat vele miljoenen verlies gemaakt werden. Het grootste deel van de activiteiten - het maken van de fietsen - werd zelfs uitbesteed aan China en Taiwan.

In mei 2016 kwam er een nieuwe overnemer, die het kapitaal van Eddy Merckx Cycles in één klap verdubbelde. Van 14 naar 27,7 miljoen euro, “een kapitaalsverhoging die zuurstof moet geven om de toekomst goed in te gaan.” Maar ook dat was geen succes. Al na enkele maanden werd duidelijk dat de overname het bedrijf niet winstgevend maakte. Meer zelfs: het voorbije jaar werd een verlies geboekt van 5,7 miljoen euro. Dat bracht het totale verlies sinds de oprichting op meer dan 17 miljoen...

“Belgische fietsindustrie tot nieuwe hoogtes brengen”

Race Productions NV, het bedrijf achter Ridley, neemt nu dus Eddy Merckx Cycles over. “De synergie tussen de twee Belgische merken moet de Belgische fietsindustrie tot nieuwe hoogtes brengen”, aldus Jochim Aerts, CEO bij Ridley. “Dit merk heeft zoveel geschiedenis, was vaak een voorloper onder de fietsmerken en betekent zoveel voor de Belgische fietsindustrie. Eddy Merckx en Ridley zijn de bekendste Belgische fietsmerken en zij kunnen elkaar nu versterken. Wij garanderen het overleven en de verdere ontwikkeling van dit merk. Deze overname creëert een soort kruisbestuiving van de twee Belgische merken binnen ons bedrijf. België staat bekend om zijn unieke fietscultuur, onder meer dankzij renners als Eddy Merckx, en door dit samengaan is België meer dan ooit het centrum van de wereld als het gaat om fietsen.”

“We zijn enorm blij dat Ridley onze visie voor de toekomst van het merk Merckx deelt”, aldus Bart van Muylder, CEO van Diepensteyn NV en eigenaar van Eddy Merckx Cycles. “We verkochten vorig jaar nog bijna 1.500 Merckx-fietsen in de Verenigde Staten maar de beperkte schaal heeft onze koop- en verkoopprijzen negatief beïnvloed, waardoor de vaste structurele kosten de druk op de resultaten blijven drukken. Als een kleine speler in de fietsindustrie hebben we internationaal gewoon niet genoeg gewicht om de sterkste partners aan te trekken. Als het merk Merckx wereldwijd echt wil doorbreken, moest het zich bij een grote speler aansluiten. Wij vonden het onze verantwoordelijkheid om dit Belgische patrimonium in Belgische handen te houden. Ridley, met zijn basislijn “We are Belgium”, zijn wereldwijde distributie en aanwezigheid in het WorldTour peloton , is het ideale bedrijf om het eerbetoon aan Eddy Merckx voort te zetten.”