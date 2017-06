Klokkenluider vertelt over gruwelijke praktijken in slachthuis Tielt: “Die beelden zullen me altijd bijblijven”

Onvoorstelbaar dierenleed en frauduleuze praktijken. In maart liet Animal Rights huiveringwekkende beelden uit een slachthuis in Tielt op de wereld los. Het filmpje bracht een schokgolf teweeg. In NRC Handelsblad vertelt de 22-jarige Vlaamse veganist die undercover ging over de vreselijke feiten waarvan hij getuige was.

“Op een markt in Gent was ik medewerkers van Animal Rights tegengekomen”, vertelt de twintiger, die om veiligheidsredenen zijn naam niet bekendmaakt. “Ik vroeg of ik iets voor hen kon betekenen. Ze bleken mensen te zoeken die undercover wilden gaan in slachthuizen en andere plekken waar dieren worden verwerkt. Ik koos voor Tielt omdat daar een vacature was waarop ik kon solliciteren. Het was ons niet speciaal om Tielt te doen.”

Om te voorkomen dat hij ontdekt werd als klokkenluider, deed hij dingen die hij liever nooit had gedaan. “Zo moest ik varkens met harde klappen opjagen”, klinkt het in NRC. “Ik probeerde het zo zacht mogelijk te doen, met kleine tikjes. De varkens voelden dat. Het zijn intelligente en gevoelige beesten waaraan je gemakkelijk ziet of ze angstig zijn. Ze zochten mij vaak op.”

Doodschieten

Verder werd hem ook opgedragen om kreupele varkens dood te schieten. Zijn baas drukte hem gewoon een pistool in de handen. “Ik had nooit gedacht dat ik daartoe in staat zou zijn. Maar ik dacht: als ik eromheen draai, word ik ontdekt.”

Enkel door zich voluit te concentreren op zijn missie, wist hij zijn “werk” vol te houden. “Je weet: de dieren die nu hier zijn, kan ik niet meer helpen. Die zijn ten dode opgeschreven. Maar door beelden van het grove geweld naar buiten te brengen, kan ik misschien wel in de toekomst varkens redden. Misschien hoeven er straks minder naar het slachthuis omdat mensen na het zien van de beelden minder vlees eten.”

Volgens de klokkenluider zijn er ook nog heel erge dingen gebeurd die hij niet heeft kunnen filmen. Voornamelijk wanneer de batterij van zijn camera aan het einde van een werkdag leeg was.

“Een keer werd een varken dat kennelijk nog niet dood was met een ketting aan een poot opgetakeld. Daarbij begon het beest te spartelen en scheurde de poot van zijn lijf. Logisch, want zo’n varken weegt soms meer dan 100 kilo. Het beest viel op de grond. Vervolgens werd het rechtop gezet en een paar keer in zijn hart gestoken door medewerkers. Het varken is vervolgens doodgebloed. Spijtig genoeg heb ik dat niet kunnen filmen. Het beeld zal me altijd bijblijven.”

OPGELET. Schokkende beelden

Verdrinking kuikens

Later gaf de Vlaming ook samen met Animal Rights undercoverbeelden vrij van een broeierij in Tielt. Volgens hem worden “ongeschikte” kuikens er meteen afgemaakt. Ze worden verdronken in een emmer water of belanden levend in een afvalcontainer.

Het bedrijf zelf reageerde dat de beelden met “kwaadwillige bedoelingen” opgezet waren. Maar dat ontkent de klokkenluider. “Ik heb de verdrinking van kleine kuikentjes al vanaf mijn eerste dag geregeld waargenomen”, zegt hij. “Omdat ik maar twee weken op de boerderij was, heb ik geen kans gehad om dat te filmen.”