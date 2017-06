Beelden opgedoken van tweede ontploffing in Brussel-Centraal

Belga heeft vrijdag de hand kunnen leggen op nieuwe beelden van de mislukte aanslag van dinsdagavond in het treinstation Brussel-Centraal.

Op de beelden, die zijn gemaakt door een getuige, is de tweede ontploffing te horen en is ook de gloed daarvan te zien op de trappen van de centrale hal van het station. Daarna vallen er ook schoten en is te zien hoe een groepje militairen toesnelt en iets later de trappen afdaalt.

De dader van de mislukte aanslag, de 36-jarige Oussama Zariouh, werd door een militair neergeschoten nadat de man geprobeerd had zijn reiskoffer te laten ontploffen. Daarbij was een eerste, kleinere ontploffing te horen, gevolgd door een grotere explosie. Het is die tweede explosie die op deze beelden te horen is.

In die koffer zaten onder meer nagels en kleine gasflessen, zodat een explosie heel wat slachtoffers en schade had kunnen veroorzaken. Om een nog onduidelijke reden ontplofte de koffer niet zoals het Zariouhs bedoeling was en vielen er geen slachtoffers. Volgens het federaal parket zijn er aanwijzingen dat de Marokkaan “sympathieën” had voor terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).