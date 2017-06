Oorzaak brand appartementsgebouw Londen bekend: Defecte koelkast en muurbekleding

Meer dan een week na de brand in het Londense flatgebouw Grenfell Tower is de politie klaar met haar onderzoek naar de oorzaak: een defecte koelkast en de muurbekleding.

Fiona McCormack van de Londense politie maakte zopas officieel bekend dat de brand in het Londense flat van vorige week, is aangestoken door een defecte koelkast.”We weten ondertussen dat het gaat om een Hotpoint FF175BP-koelkast. Die Hotpoint-reeks was veilig, er is nooit een algemene terugroepactie geweest voor dit model. De buren van de flat waar het toestel stond, zeggen dat ze het hebben horen exploderen.”

De politie maakte ook de eerste resultaten bekend van het onderzoek van de gevelbekleding. “We kunnen nu met zekerheid zeggen dat die bekleding daar nooit mocht zijn bevestigd. Dit soort bekleding passeert geen enkel veiligheidstest.”

Doodslag

De politie is alle bedrijven aan het onderzoeken die betrokken waren bij de bouw en de renovatie van de Grenfell Tower. “We gaan na of we iemand van “doodslag” kunnen beschuldigen.”

Het officiële dodental staat vandaag op 79. Maar de politie vraagt de burgers te signaleren wanneer ze weet hebben van nog vermiste personen. “We beloven die informatie niet te gebruiken om een jacht te openen op illegalen”, klinkt het.