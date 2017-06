Het favoriete plekje van natuurkenner Joeri Cortens: “Dit is echt mijn lievelingsrivier”

Kasterlee - Al die willen te kaap’ren varen, moeten mannen met baarden zijn. Joeri Cortens (41) uit Geel, educatief medewerker bij Natuurpunt, is gladgeschoren, maar heeft woeste haren. Ideaal om de kalme Kleine Nete af te varen. We steken van wal in Lichtaart (Kasterlee).

Joeri ­passeert geregeld op de buis en in de ether, maar vertoeft toch het liefst in de buitenlucht. “De Kleine Nete is geweldig om te ­bevaren”, vindt Joeri. “Onderweg ontvouwt zich een indrukwekkend landschap. Het rivierwater is behoorlijk proper. Op de Lenteheide in Vorselaar ga ik geregeld zwemmen met mijn kinderen. Ik denk dat dat officieel niet mag, maar vloeken mag ook niet.”

Van zijn vrouw kreeg Joeri een paar Valentijns­dagen geleden een boot cadeau. “Het is te zeggen, ik mocht ­mezelf een kano kopen”, lacht hij. “Romantischer dan zo’n indianenboot kan een ­cadeau niet zijn. Op mooie dagen laten wij ons bootje te water. Onderweg picknicken we op een van de strandjes die de Nete in bochten uitslijt. Bij De Hut in Herentals drinken we een pintje. Tot slot meren we aan bij de watermolen in ­Grobbendonk. Mijn ouders, die in Vorselaar ­wonen, pikken ons op en we nodigen onszelf uit om te blijven eten (lacht).”

“Kanovaren is een relaxte ­manier van sporten. We varen met een topsnelheid van 30 kilometer per dag, zonder moe te worden. Soms waag ik me aan kanoën in het buitenland. Zo voeren we al de Biebrza af, een rivier in Polen die door een landschap kronkelt dat er vandaag uitziet zoals de Kempen er 150 jaar ­geleden uitzagen. De Kempen laten me nooit los. Ik fietste eens zeven weken door Amerika. Op een bepaald ogenblik reden we legendarisch verloren in Pine Ridge, een indianenreservaat in South Dakota. Het staat er vol naaldbomen. Toen ik de geur van dennen rook, dacht ik: ‘Ik ben thuis, hier ruikt het naar de Kempen.’”