François De Keersmaecker stopt als Bondsvoorzitter: “Ik voel onvoldoende steun”

Na elf jaar als Bondsvoorzitter heeft François De Keersmaecker beslist om zich geen kandidaat meer te stellen voor deze functie. De Bondsvoorzittersverkiezingen vinden nu zaterdag 24 juni plaats. “Zodra er een nieuwe Bondsvoorzitter is gekozen, zal François De Keersmaecker tevens aankondigen dat hij ontslag neemt uit het Uitvoerend Comité van de KBVB”, meldt de voetbalbond. De Keersmaecker (59) staat al sinds 2006 onafgebroken aan het hoofd van de KBVB.

François De Keersmaecker bekleedde gedurende 32 jaar verschillende functiesbij de Belgische Voetbalbond. Zo was hij gedurende negen jaar Voorzitter van het Provinciaal Comité Antwerpen en zetelde hij 21 jaar in het Uitvoerend Comité (waarvan 11 jaar als Bondsvoorzitter).

François De Keersmaecker legt zijn beslissing als volgt uit: “Ik heb enorm veel geïnvesteerd in de Belgische Voetbalbond en veel in return gekregen, maar de afgelopen tijd begon de werkdruk op me te wegen. Na de gebeurtenissen deze week heb ik persoonlijk het gevoel nog onvoldoende steun te genieten, maar zonder spijt en met de totale overtuiging goed werk te hebben geleverd, neem ik afscheid van de KBVB.”

Timmermans nieuwe kandidaat

Voetbal Vlaanderen, de Nederlandstalige amateurvleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), besprak vrijdag tijdens een bestuursvergadering een strategie voor de komende voorzittersverkiezingen van de bond. Gilbert Timmermans, sinds juli 2015 de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, zal zich in plaats van François De Keersmaecker kandidaat stellen voor de verkiezing. Die staat komende zaterdag om 16u30 op het programma. De intussen 72-jarige Timmermans speelde ook twee jaar geleden met het idee om De Keersmaecker van zijn troon te stoten.

Eerder raakte bekend dat ook Gérard Linard geïnteresseerd is in het voorzitterschap van de KBVB. De 74-jarige baas van de ACFF, de Franstalige tegenhanger van Voetbal Vlaanderen, volgde Steven Martens in februari 2015 ad interim op als CEO en werd in november 2016 afgelost door Koen De Brabander.