Kat moet verderleven met tientallen hagelbolletjes in haar lijf

Neerpelt - Maandagnamiddag is een kat in het Limburgse Herent (Neerpelt) beschoten met een hagelgeweer. Het dier heeft het gehaald, maar moet de rest van haar leven verder met tientallen hagelbolletjes in haar lijf. “Haar grote geluk is dat de hagel haar vitale organen nipt heeft gemist. Ik hoop dat de dader zich op zijn minst komt excuseren”, stelt de eigenaar.

“Maandag rond de middag is onze kat er voor uren tussenuit geglipt”, vertelt de eigenaar die liever anoniem blijft. “Rond half acht ’s avonds was ze terug en zat ze hier stil onder een stoel in de tuin. Toen ik wat dichterbij wou komen, liet ze zich niet pakken. Ze mankte ook duidelijk en leek heel veel pijn te lijden. Uiteindelijk zag ik een hoop bloed tussen haar achterpoten.”

Onmiddellijk werd het dier overgebracht naar een dierenarts. “Daar hebben ze foto’s van haar gemaakt. Niet veel later kregen we de onthutsende mededeling dat ze vol hagel zat. De arts schatte tussen de 50 en 70 hagelbolletjes. Ze hing een hele tijd tussen leven en dood. Sinds woensdag is ze terug thuis, maar ze zal nog een poos medicatie moeten krijgen.” Gelukkig bleken geen vitale organen geraakt. Bij politiezone HANO hebben ze geen weet van gelijkaardige meldingen.