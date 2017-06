Fysiek hard werk in de brandende zon, maar wegens ramadan toch hele dag zonder water

Meer dan dertig graden in de schaduw is voor een gewoon mens al afzien, laat staan voor moslims die door de ramadan de hele dag geen druppel water mogen drinken. En toch werken de meesten gewoon door, ook al doen ze fysieke arbeid in de zon. “Als we echt niet goed worden, mogen we wel drinken maar dat is nog niet nodig geweest”, vertellen drie verhuizers. “Als één van ons het moeilijk heeft, pakt iemand anders even over.”