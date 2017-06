Sneller bruin met Coca Cola? Experts waarschuwen voor populaire beautytrend

Er circuleert een nieuwe hype om sneller bruin te worden. Coca Cola op je huid smeren voor het zonnebaden zou je een extra summerglow geven. Het klinkt als een onschuldig en vooral gekke beauty-hack, maar het is toch ongezond, waarschuwen experts.

Het klinkt te gek om waar te zijn maar het gebeurt steeds vaker. Mensen smeren zich in met Coca Cola voor ze in de zon een bruin kleurtje opdoen. Ze geloven dat de karamelkleur van de zoete drank je een extra summerglow zou geven.

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat Coca Cola een goede tanner zou zijn en toch is het een nieuwe trend bij veel internetgebruikers. Niet zonder gevaar, want buiten het feit dat het een gigantisch plakkerig boeltje wordt, is het ook niet gezond. Integendeel, Coca Cola heeft een heel hoge zuurtegraad (een ph van 2,37) en die zuren op je huid kunnen ervoor zorgen dat je sneller gaat verbranden, waarschuwt bijvoorbeeld huidspecialist Joschua Zeichner op beautywebsite Allure.

Coca Cola tast de natuurlijke beschermingsfunctie van je huid aan waardoor je kwetsbaarder bent voor de brandende zon.

Omdat het een hack is die zich op internet als een lopend vuurtje verspreidt, zeker ook nadat Chloe Ferry en Charlotte Crosby uit Geordie Shore op MTV eerder al gespot zouden zijn geweest toen ze zich aan het zwembad insmeerden met Coca Cola, reageerde ook al Coca Cola UK zelf op hun website .

"Hoe wild we ook zijn van Coca Cola, gebruik het toch maar niet om in de zon te gaan liggen. Er zit helemaal geen bescherming in tegen de zon, het is en blijft een drankje!"