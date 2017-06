Broodfokkers staan terecht wegens verkoop ‘Oostblokpuppy’s: “Veel van de hondjes stierven kort na aankoop”

Boechout - De zaakvoerders van hondenspeciaalzaak Puppy House uit het Antwerpse Boechout staan vrijdag terecht voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Ze zouden honderden te jonge en soms zelfs zieke puppy’s uit Oost-Europa verkocht hebben aan onwetende kopers. Veel van de dieren werden kort na aankoop ziek of stierven zelfs.

Dierenrechtenorganisatie GAIA diende in 2014 een klacht in tegen de speciaalzaak (die vroeger Dierenplezier heette) wegens de verkoop van de zogeheten ‘Oostblokpuppy’s’. Een vijftigtal hondeneigenaars sloot zich daarbij aan. Hun puppy’s waren kort na aankoop ziek geworden en zelfs gestorven. Volgens GAIA werden de hondjes te snel bij hun moeder weggehaald en waren ze veel te zwak om vervoerd te worden.

Puppy House en zijn zaakvoerders worden vervolgd voor onder meer oplichting en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Zo zouden meerdere honden niet geregistreerd zijn, werden de quarantaineregels niet nageleefd en zouden sommige dieren ook geen vaccinatie tegen hondsdolheid hebben gekregen.

“Naam veranderd, niet hun praktijken”

“De beklaagden zijn dierenverwaarlozers die enkel geld willen verdienen op de kap van honden”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in Het Laatste Nieuws. Al de dieren zouden gekweekt worden in een verzamelcentrum in Tsjechië en dus niet bij een erkende fokker. “Ze hebben hun naam veranderd, maar niet hun praktijken. Nog steeds ontvangen we klachten.”