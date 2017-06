Philadelphia kreeg eerste keuze bij NBA-Draft, Jimmy Butler verlaat de Bulls

De Amerikaan Markelle Fultz is donderdag door Philadelphia aangetrokken als eerste keuze van de Draft 2017. Dat is de jaarlijkse ‘veiling’ voor basketballers die nooit eerder in de NBA speelden.

De 19-jarige Fultz was de topfavoriet voor de titel van ‘First overall pick’, een eer die vroeger onder meer Magic Johnson (1979), Allen Iverson (1996) of LeBron James (2003) te beurt viel.

Fultz was afgelopen seizoen een van de sterren in de Amerikaanse universiteitscompetitie NCAA. Hij scoorde per wedstrijd gemiddeld 23,2 punten, gaf 5,9 assists, en plukte 5,7 rebounds voor de universiteit van Washington. Hij was zaterdag al te gast op training bij de 76ers. Philadelphia had maandag de eerste keuze bij de Draft gekregen door een regeling te treffen met Boston.

Foto: AFP

Jimmy Butler ruilt Chicago voor Minnesota

Jimmy Butler, de sterspeler van de Chicago Bulls, verkast naar Minnesota. Dat maakte NBA-baas Adam Silver donderdag bekend tijdens de Draft 2017.

Om Butler te kunnen aantrekken, staat Minnesota Kris Dunn en Zach Lavine af aan de Bulls. De 27-jarige Butler was afgelopen seizoen goed voor gemiddeld 23,9 punten, 6,2 rebounds en 5,5 assists per wedstrijd en speelde het beste seizoen uit zijn carrière. Bij de Timberwolves wordt hij herenigd met Tom Thibodeau, die tussen 2010 en 2015 aan het roer stond bij de club uit Chicago.

Met de komst van Butler hoopt Minnesota beter te doen dan afgelopen seizoen, toen het pas als tiende eindigde in de Western Conference en naast een ticket voor de play-offs greep. Chicago zelf schopte het wel tot in de nacompetitie, maar verloor daar in de eerste ronde van Boston.

Foto: AFP

