Boswachter en brandweer voorkomen brand in Kalmthoutse Heide

Archiefbeeld: brandtoren in Kalmthoutse Heide. Foto: W&F

Kalmthout - De brandweer rukte donderdagavond massaal uit nadat een wachter in de brandtoren van Paalberg een natuurbrand opmerkte in de Kalmthoutse Heide. Het vuur kon snel geblust worden.

“We kregen een oproep binnen dat er een rookpluim uit de Kalmthoutse Heide kwam”, zegt Ronny Van Riel, commandant bij de brandweer van Kalmthout, op Radio 2. “Daarom rukten we met verschillende korpsen massaal uit. Uiteindelijk bleef de brand beperkt tot een 10 m² heide. Dankzij de wachter en snelle respons van de brandweer is veel erger voorkomen.”

De oorzaak van de natuurbrand is nog niet gekend. Op de Kalmthoutse Heide geldt nog altijd brandfase rood. “Hierbij wordt toegang tot het gebied afgeraden, maar volledig afsluiten gebeurt niet”, meldt de gemeente Kalmthout.

Rood is het hoogste alarmpeil in België, wat betekent dat het risico op natuurbranden zeer hoog is.