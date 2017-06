Eindelijk koelte (en regen) op komst na hittegolf

Vandaag blijft het droog en af en toe komt de zon kijken. Het wordt wel veel minder warm. In het weekend is er geregeld kans op regen, en ook volgende week blijft het wisselvallig.

Vrijdag blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. Het wordt minder warm met een matige wind uit zuidwest tot west. De maxima liggen tussen 22 graden aan de kust en in de Ardennen en tot 25 à 27 graden in de rest van het land, meldt het KMI. Er wordt ook gewaarschuwd voor een CO-intoxicatie.

Vrijdagnacht is het rustig met een licht tot halfbewolkte lucht. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe in het westen van het land. Minima tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en tussen 13 en 15 graden in Vlaanderen. Matige westen- tot zuidwestenwind.

In het weekend krijgen we normale temperaturen voor juni met een wind uit zuidwest tot west. Zaterdag golft een zwakke neerslagzone over het zuiden van de Noordzee. Het is meestal bewolkt in Vlaanderen met misschien wat gedruppel. In de Ardennen is het zonniger. Het zwakke front trekt uiteindelijk door het land in de avond en de volgende nacht. De maxima schommelen tussen 21 en 24 graden in de Ardennen en tot 25 of 26 graden elders.

Zondag is het eerst wisselend tot zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. In de loop van de namiddag wordt het opnieuw droog en verwachten we meer opklaringen. Maxima van 18 graden in de Hoge Venen tot 21 à 23 graden in het centrum bij een overwegend matige westenwind.

Maandag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en is een lokale bui niet uitgesloten. Maxima in het centrum in de buurt van 25 graden.

Van dinsdag tot donderdag verwachten we wisselvallig weer met regelmatig regen of buien. De temperaturen dalen geleidelijk met dinsdag nog 23 à 24 graden in het centrum en donderdag nog 20 à 21 graden.